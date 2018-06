Wall Street abre em alta, a recuperar das fortes perdas do início da semana

A bolsa de Wall Street iniciou sessão desta terça-feira, dia 26 de junho, em alta, com os três principais índices a negociarem no ‘verde’. O mercado bolsista norte-americano regista uma ligeira recuperação, depois das fortes quedas de segunda-feira, após uma nova escalada de tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones, referência para o mercado norte-americano e mundial, soma 0,12%, para 24.281,89 pontos, o financeiro S&P 500 ganha 0,26%, para 2.724,93 pontos e o Nasdaq aprecia 0,41%, para 7.564,44 pontos.

Os investidores respiraram um certo alívio, depois de um arranque de semana que terminou com as maiores perdas desde o início de março. O advisor da Casa Branca, Peter Navarro, rejeitou na segunda-feira à noite a ideia de que os Estados Unidos estejam a restringir o investimento estrangeiro.

Estas declarações surgem depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter defendido no fim de semana, através da sua conta oficial do Twitter, que “todos os países que impuseram tarifas e barreiras sobre as importações, deverão anulá-las ou preparar-se para enfrentar represálias no futuro”.

No setor petrolífero, o Brent soma 0,55% para 74,96 dólares por barril, e o crude WTI valoriza 0,78% para os 68,61 dólares.

No mercado cambial, o euro perde 0,28% para 1,167 dólares e a libra recua 0,25%, para 1,324 dólares.