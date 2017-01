Wall Street abre em queda. Trump continua a assustar investidores

O protecionismo de Trump continua a refletir-se nos mercados, com os principais índices norte-americanos a negociarem mais uma vez no vermelho.

O S&P 500 abre a com perdas de 0,39%, ficando nos 2,271.85 pontos.

Nasdaq abre com perdas de 0,35%.

O industrial Dow Jones recua 0,64%, ficando nos 19,843.71 pontos.

Depois da queda de ontem no seguimento dos protestos anti-Trump, as tendências mantêm-se nas praças americanas que não saem do negativo, receosas com a abordagem, considerada pelos analistas como pouco ortodoxa, de governar de Donald Trump.

“O foco nos desenvolvimentos políticos dos EUA pode restringir, por agora, a oferta subjacente” para ativos dos EUA, refere Shaun Osborne, estrategista do Scotiabank à Bloomberg.

Os mercados financeiros globais mostram-se atentos às medidas do presidente norte-americano sobre imigração e comércio e avaliam as implicações da demissão do procurador-geral interino, dispensado pela sua recusa em defender a ordem executiva.

A agitação política superou o entusiasmo pelas promessas de campanha de políticas pró-crescimento económico que tem sustentado os mercados.

Os investidores estão também contidos com a onda de resultados corporativos, no dia antes da última decisão política da Reserva Federal.

No mercado petrolífero, a matéria-prima valoriza. O barril de Brent sobe 1,16% para 55.97 dólares e o de Crude avança 0,97% para 53.13 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia-se 0,93% para 1,0793 dólares, a libra esterlina tem uma ligeira valoração, 0,33% para 1,2523 dólares.

Os mercados dos EUA prepara-se para um quarto dia de perdas, com os lucros corporativos a fazerem pouco para esclarecer a força da economia.