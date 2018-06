Wall Street abre a subir na véspera da cimeira EUA-Coreia do Norte

Os três principais índices de Wall Street abriram a sessão desta segunda-feira, dia 11 de junho, em terreno positivo, dois dias após a 44ª cimeira do G7, que ficou marcada pelo protecionismo de Donald Trump e o chumbo das decisões dos restantes líderes – Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido -, e na véspera da histórica cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

No arranque da sessão bolsista norte-americana, o índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, saltou 0,16%, para 25.356,74 pontos. O financeiro S&P 500 somou 0,18%, para 2.783,96 pontos.

Na mesma onda, o índice tecnológico Nasdaq acordou no ‘verde’, com uma subida de 0,23%, para 7.663,18 pontos. Também o Russel 2000 S&P ganhou no ínicio desta semana, com uma valorização de 0,17%, para 1.675,28 pontos.