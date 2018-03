Wall Street abre a perder, penalizada pela indústria

As principais bolsas norte-americanas abriram esta quarta-feira com perdas, com as empresas industriais a pesar. O setor está a ser penalizado pelas preocupações em relação à imposição de tarifas alfandegárias pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou esta terça-feira esperar aumentar os impostos a importações da China em cerca de 60 mil milhões de dólares.

“O mercado ainda está a tentar pesar as preocupações com as tarifas, por um lado, e perceber como é que o presidente age, fala abertamente e determina uma política diferente no final”, afirmou Robert Pavlik, estrategista-chefe de investimento da SlateStone Wealth, em declarações à agência Reuters.

As grandes empresas industriais têm sido as principais penalizadas pelo anúncio de Donald Trump de pretender aumentar impostos na importação de aço e alumínio, no início do mês.