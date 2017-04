A vulnerabilidade soberana portuguesa saiu do “vermelho” em 2016, após sete anos com uma avaliação de “risco elevado”, de acordo com um documento de trabalho do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), que mede as ameaças à capacidade de cada país “resgatado” pagar os empréstimos aos credores.

O MEE atribui a Portugal em 2016, uma nota de 2.0 pontos (laranja), após sete anos no “vermelho”, com classificações entre 1,7 e 1,9 pontos entre 2009 e 2015.

Entre os domínios analisados, Portugal encontra-se no ‘vermelho’ apenas no critério das “necessidades e condições de financiamento do Governo e estrutura da dívida” (1,7 pontos).