Vouchers: UEFA rejeita recurso do Sporting e dá razão ao Benfica

A UEFA deu razão ao Benfica no chamado caso vouchers negando o recurso colocado pelo Sporting. O Comité de Apelo da UEFA deu assim seguimento a decisões anteriores que já tinham sido tomadas a favor do clube da Luz, pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Deste modo o orgão máximo do futebol na Europa corroborou a legalidade da prática do Benfica denominada como cortesia, que era realizade sempre depois dos jogos, de forma pública e independentemente dos resultados dos jogos que o Benfica disputava, seja ao nível das competições nacionais, ou ao nível das provas internacionais.

O Benfica reagiu em comunicado congratulando-se com a decisão tomada pela UEFA.