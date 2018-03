Voos directos entre Nigéria e Cabo Verde poderão tornar-se realidade

Adeyemy Afolahn, o novo embaixador da Nigéria em Cabo Verde, com residência na Guiné-Bissau, apresentou esta terça-feira as cartas credenciais ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

O diplomata aproveitou para prometer a Jorge Carlos Fonseca “continuar a trabalhar para reforçar, consolidar e alargar as relações bilaterais entre os dois países”, cujos laços de cooperação, no entender de Afolahn, “são excelentes”. O embaixador nigeriano perpectiva, ainda assim, uma relação ainda mais fortalecida no domínio dos transportes aéreos, que, afirmou, irá permitir uma maior circulação de pessoas e bens entre os dois países.

“Hoje em dia, existem muitos nigerianos que queiram vir para Cabo Verde visitar familiares e passar férias, mas para tal têm de fazer outra trajectória. Neste momento, estamos a trabalhar para que haja uma linha directa entre Cabo Verde e Nigéria e vice-versa”, avançou, sem acrescentar mais informações sobre o assunto.