Voos comerciais sem pilotos podem estar a chegar? A Boeing diz que sim

A ‘Boeing’ quer participar num futuro onde os passageiros possam voar em aviões sem pilotos.

Para o próximo ano já estão agendados alguns testes da nova tecnologia, disse a maior fabricante de ‘jetliners’ do mundo, citada pela Fortune.

A ideia pode parecer exagerada, “mas com drones disponíveis por menos de mil dólares, os elementos básicos da tecnologia estão claramente disponíveis”, disse Mike Sinnett, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da ‘Boeing’.

Sinnett é piloto e está a planear testar a tecnologia num simulador de cockpit ainda este verão. Mais ambicioso ainda é querer voar num avião sem piloto no próximo ano.

Para ultrapassar um dos obstáculos, a empresa vai ter de convencer os reguladores a certificar este tipo de aeronave. “Não tenho ideia de como vamos fazer isso”, disse Sinnett. “Mas estamos a estudar esta situação e ainda estamos a desenvolver os algoritmos”.

Mas um avião destes precisaria de aterrar com segurança como o capitão Chesley Sullenberger fez no “Milagre do Hudson”, disse Sinnett. “Se não puder, então não podemos voar”.