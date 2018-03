Volvo cria fundo de investimento para novas ideias em tecnologia e mobilidade

A Volvo Cars lançou recentemente um fundo de investimento para ideias inovadoras nas áreas da tecnologia e da mobilidade. O Volvo Cars Tech Fund visa financiar projetos tecnológicos em inteligência artificial, eletrificação, condução autónoma e serviços de mobilidade digital, que possam entrar, depois, no mercado automóvel.

“Esqueça a startup, vamos pôr a sua ideia num mercado automóvel e de tecnologia global com oportunidades estratégicas de investimento”, assegura a fabricante sueca, na apresentação da iniciativa de apoio. A empresa explica o fundo está sobretudo interessado em aplicações e serviços de mobilidade, sensores e computação de condução, segurança e proteção, redes e conectividade, ou seja: ferramentas que possam melhorar o design, a engenharia e a parte digital dos veículos.

“Procuramos investir em empresas que sejam capazes de nos fornecer acesso estratégico a novas tecnologias, novas capacidades e novos talentos. Ao ajudar estas jovens e promissoras empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, esperamos fortalecer o nosso papel na liderança da transformação tecnologia por que passa industria”, afirma o startup advisor e CEO da Volvo Cars Tech Fund, Zaki Fasihuddin.

A criação do Volvo Cars Tech Fund insere-se na estratégia de inovação e de transformação digital da marca, que, no ano passado, inaugurou um centro tecnológico em Silicon Valley. Para aqueles que acreditam que têm uma ideia inovadora para este setor, basta entrar em contato com a equipa da Volvo e enviar uma apresentação de pitch para o email para VCTF@volvocars.com.

We’re investing in the future. Our new Tech Fund will invest in high-potential start-ups, helping us lead our industry’s technological transformation. Find out more: https://t.co/oEs9A4XsfD pic.twitter.com/KHOqWNX11S

— Volvo Cars (@volvocars) February 28, 2018