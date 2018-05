Volvo Cars e Volvo Group transferem Volvo Ocean Race para a Atlant Ocean Racing

Depois de 20 anos, a Volvo Cars e o Volvo Group decidiram transferir a Volvo Ocean Race para a Atlant Ocean Racing Espanha S.L.

A edição atual da Volvo Ocean Race continuará conforme planeado. A transferência de propriedade e responsabilidade ocorrerá a partir do término desta edição. A próxima regata está prevista para 2021-2022, avisa a Volvo em comunicado.

“Depois de 20 anos, sentimos que chegou a hora de entregar a responsabilidade desta prestigiada regata a alguém novo e capaz, com o foco, a experiência e o know how necessários para desenvolvê-la ainda mais”, afirma Björn Annwall, vice-presidente sénior da Volvo Cars em comunicado.