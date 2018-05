Volume nas bolsas europeias sobe a pique com castigo vindo de Itália

O volume de negociação das bolsas aumentou esta terça-feira, graças à instabilidade política em Itália, que está a marcar o dia nos índices europeus. O português PSI 20 cai 2,23% para 5.390,31 pontos, com destaque para o tombo de 7,34% do BCP e com todas as cotadas no ‘vermelho’. Na Europa, as principais praças afundam.

“Os volumes negociados são bastantes fortes no índice Euro Stoxx 50, quase o dobro face às últimas 20 sessões. A instabilidade política em Itália é tema central”, explicou Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

O índice pan-europeu Stoxx 50 cai 1,37% para 3.438,45 pontos. Entre as bolsas nacionais, o italiano FTSE MIB cai 2,07%, enquanto o espanhol IBEX 35 afunda 2,29%. O francês CAC 40 perde 1,06%, o alemão DAX recua 1,14%, o holandês AEX resvala 0,74% e o britânico FTSE 100 cai 1,20%.