Volume de negócios nos serviços acentua crescimento em fevereiro

O volume de negócios nos serviços aumentou 5,6% em fevereiro de 2017, em relação ao período homólogo, o que representa uma aceleração face à variação registada em janeiro de apenas 3,7%. Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), todas as seções apresentaram variações positivas face ao período homólogo.

A secção de comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos foi a que mais contribuiu para a aceleração global do índice, tendo registado uma subida de 5,5% em fevereiro, o que compara com os 1,1% em janeiro. Na comparação em cadeia, o índice de volume de negócios nos serviços cresceu 6,3% em fevereiro, depois de uma variação de -1,0% em janeiro.

No que diz respeito aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, as variações homólogas foram de 3,6%, 1,5% e 2,2%, respetivamente. O índice de emprego em fevereiro foi superior em 0,1 ponto percentual do que em janeiro, enquanto a variação mensal passou para 0,3% em feveiro, depois dos -0,9% em janeiro.