Volume de negócios nos serviços acelerou para 5,7% em abril

O índice de volume de negócios nos serviços registou um aumento de 5,7% em abril, em comparação com igual período do ano passado. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados esta terça-feira, mostram que o número de negócios no setor dos serviços aumentou 1,2 pontos percentuais, impulsionado sobretudo pelo comércio grossista e pela reparação de automóveis.

O relatório do INE indica que todas as secções negociais contribuíram positivamente para o índice agregado, sendo que a mais influente foi a de comércio por grosso e a reparação de veículos automóveis e motociclos, que capitalizaram um aumento de 2,9 pontos percentuais para 5,1%, em comparação com o mês de março.

O índice de emprego nos serviços apresentou uma variação homóloga de 3,4%, o que corresponde a um recuo de 0,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já as remunerações brutas aumentaram 0,5 pontos percentuais para 5,8% e as horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário aumentaram 3,1 pontos percentuais face a março, registando uma variação homóloga de 6,1%.