O volume de negócios no comércio cresceu 3% em 2016, após um aumento de 3,5% em 2015, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

De acordo com os dados do INE para as estatísticas do comércio em 2016, além do volume de negócios ter crescido, a margem comercial aumentou 3,5% (+4,3% em 2015), fixando-se em 22,5 mil milhões de euros. O emprego aumentou 1,3% e as remunerações subiram 4,2%.

No conjunto do setor empresarial não financeiro, o Comércio agregou 18,8% do número de empresas, 37,7% do volume de negócios, correspondendo 19,4% ao valor acrescentado bruto e 20,3% ao emprego.