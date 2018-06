Volume de negócios na indústria aumentou 12,7% em abril

O Índice de Volume de Negócios na Indústria aumentou 12,7%, em termos nominais, maio, face ao mês precedente, de acordo com os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira.

O volume de negócios na indústria cresceu em abril depois de ter diminuído 0,3% no mês anterior, mas este resultado foi apenas “influenciado pela diferença no número de dias úteis, tendo abril de 2018 mais dois dias que o homólogo”, segundo assinala o organismo de estatística português.

No mercado nacional o índice subiu 11,8% e no mercado externo registou uma variação positiva de 13,9%, após ter caído 2,6% em março.

“O índice do agrupamento de ‘Bens de Investimento’ cresceu 30,4% (12,5% em março) e originou o contributo mais expressivo para a variação do índice total (4,4 pontos percentuais)”, explica o INE, no relatório apresentado esta manhã.

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas somaram 3,5%, 6,8% e 4,4% em abril, subindo face aos anteriores 3,3%, 5,5% e 1,2%, pela mesma ordem.