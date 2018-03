Volume de negócios do Grupo STEF cresce 5,4% e fica perto de 3 mil milhões

O Grupo STEF, empresa da logística do frio que se dedica ao transporte, prestação logística e sistemas de informação, acaba de anunciar os resultados referentes a 2017, entre os quais se destaca um volume de negócios na ordem dos 2.975 milhões de euros em 2017, o que corresponde a um aumento de 5,4% face a 2016.

As operações de transporte em França são as que mais contribuem para o total de 132,3 milhões de euros em resultados operacionais, tendo crescido cerca de 19% em relação ao período homólogo.

As atividades internacionais, por seu turno, tiveram também um desempenho positivo de crescimento, assumindo o segundo maior crescimento (16,7%), com destaque para Itália, Península Ibérica, Suíça e Países Baixos, sendo que nestes dois últimos destinos operou transformações estruturantes. A empresa assinalou ainda “progressos interessantes” na Península Ibérica.

Sobre os resultados obtidos no ano passado, Jean-Pierre Sancier, diretor geral do Grupo, sublinha que se tratou de um “bom ano quer no que respeita ao volume de negócios quer à rentabilidade, graças ao crescimento da atividade transporte França e ao dinamismo das atividades internacionais. Estes resultados permitem-nos encarar o ano 2018 com confiança”.

Ainda sobre este ano, o Grupo dá nota de que “num mercado dinâmico e em forte transformação, continuaremos o desenvolvimento e manteremos os investimentos por forma a responder de forma duradoura e sustentada às necessidades de acompanhamento dos clientes”.