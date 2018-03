“Volta de Apoio ao Emprego” está de regresso

A Volta de Apoio ao Emprego, iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal, organizada através da rede de Centros de Informação Europe Direct, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) no âmbito da Rede Europeia de Emprego EURES, está de regresso.

Ao longo do ano, serão organizadas sessões de informação em vários pontos do continente e ilhas para divulgar as oportunidades concretas de emprego e de apoio à empregabilidade no âmbito da União Europeia, sendo que já estão programadas mais de 20 sessões, como por exemplo, em Marco de Canavezes, Albufeira e Coimbra.

Nas sessões da Volta de Apoio ao Emprego serão apresentadas soluções para melhorar a empregabilidade através de formação profissional, estágios ou experiência internacional de voluntariado, sugestões para aumentar a probabilidade de sucesso de uma candidatura e formas de aceder a mais de dois milhões de empregos disponíveis a nível europeu através do Portal Europeu da Mobilidade Profissional – EURES.