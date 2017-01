Volkswagen bate Toyota e torna-se líder mundial

A marca alemã de automóveis Volkswagen tornou-se, pela primeira vez, na mais vendida em todo o mundo, de acordo com a BBC. No ano passado, a Volkswagen vendeu cerca de 10,31 milhões de veículos, o que significa um aumento de 0,2% face ao ano anterior, e ultrapassou, assim, a Toyota que era líder no setor há quatro anos.

O número de automóveis Volkswagen vendidos a nível mundial, no ano passado, ultrapassou os 10,175 milhões de veículos Toyota, avança a BBC. O mais surpreendente é que 2016 foi também o ano em que foi conhecido o escândalo da manipulação de emissões por parte da marca alemã.

Apesar disso, as vendas da fabricante aumentaram, em especial com marcas como Audi, Porsche e Skoda. Nestes três casos, as vendas subiram 3,8%, com especial destaque para o mercado chinês. A Suécia também foi um mercado importante para a Volkswagen dado que o Volkswagen Golf foi o carro mais popular de 2016 no país, onde a Volvo liderava há 50 anos.