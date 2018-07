Vodafone, Meo ou NOS? Qual das operadoras é mais rápida a descarregar ficheiros

A aplicação da DECO PROTESTE chamada “Qual rede” permitiu calcular qual das operadoras móveis é mais rápida a descarregar vários tipos de ficheiros. Os exemplos usados foram uma fotografia com 1,5 megabytes (MB), uma música com 5MB , um vídeo de 800MB e uma aplicação de 40MB.

Em todas as quatro escolhas a vencedora foi unânime. A Vodafone revelou-se a operadora mais rápida em todos quatro tipo de ficheiros. No segundo lugar ficou a MEO e a fechar o pódio a NOS.

Por uma fotografia de 1,5MB os utilizadores da rede Vodafone demoram somente 0,6 segundos a ter a imagem no seu telemóvel. Já a MEO demora um segundo, enquanto a NOS 1,6 segundos.

A grande desigualdade está no download do vídeo de 800MB. Segundo a aplicação “Qual rede” os membros da Vodafone esperam cinco minutos (300 segundos) para terem o vídeo no seu aparelho, enquanto a MEO já chega aos nove minutos (540 segundos), com a NOS a atingir mesmo os 15 minutos (900 segundos) de espera.

Através desta aplicação é possível verificar qual o distrito do país onde a velocidade para descarregar os ficheiros é mais rápida. Em Bragança com a rede Vodafone, a velocidade chega aos 62,4 megabytes por segundo, e a mais baixa situa-se em Vila Real, na rede NOS, a 2,5 megabytes por segundo.