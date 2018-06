Vodafone diz que negócio da compra da Media Capital pela Altice acabou com decisão da ERC

O presidente da Vodafone considerou esta quarta-feira que a compra do grupo Media Capital pela Altice “já acabou há muito tempo”, ainda antes da rejeição dos compromissos pela Autoridade da Concorrência (AdC), coma d ecisão da ERC, e vê “dificuldade” na concretização do negócio.

“A nossa posição é que o negócio já acabou há muito tempo, acabou com a decisão da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social]. Essa é a nossa posição e, por isso, interpusemos a ação principal e a providência cautelar”, afirmou Mário Vaz, que falava aos jornalistas na sede da Vodafone, em Lisboa, na apresentação de um centro de inovação que irá desenvolver a rede 5G.

Insistindo que o negócio “já acabou, porque a decisão da ERC foi mandatória e foi vinculativa”, o responsável admitiu, contudo, que isso “não quer dizer que não haja outras leituras”, desde logo da AdC, que seguiu com o processo após a deliberação daquele regulador.

A Altice Portugal discorda da posição da Autoridade da Concorrência de rejeitar os remédios propostos para que fosse aprovada a compra da Media Capital. Em comunicado, os responsáveis pela operadora afirmam que vão aguardar pela notificação formal do regulador, mas dizem estar indisponíveis para apresentar novos compromissos.

A Autoridade da Concorrência rejeitou os compromissos da Altice para a compra da Media Capital por considerar que “não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado”. Na análise feita aos oito compromissos apresentados pela Altice, a 30 de abril, a AdC concluiu que estes “apresentam insuficiências de especificação, riscos de monitorização e de eventual incumprimento, acarretando ainda riscos de distorções no mercado”.

Em resposta, a Altice disse que iria aguardar pela decisão preliminar do regulador, para se “pronunciar processualmente”. No entanto, adiantou que discorda da AdC, “por não refletir o impacto e relevância dos compromissos assumidos pela Altice para a realização desta transacção [da aquisição da Media Capital]”e afirmou-se indisponível para apresentar novos remédios.

Isto leva o presidente da Vodafone a duvidar da conclusão do negócio. “Se a Altice mantiver a sua posição, vejo com dificuldade possa seguir para a frente, mas a questão tem de ser colocada a quem está a querer fazer o negócio, que pelos vistos também terá perdido alguma vontade quando disse que não tinha abertura para novos remédios”, disse Mário Vaz.

Ainda assim, adiantou que “nada como esperar pelos ‘timings’ [tempos] corretos e pelas decisões finais”.

Um negócio com oito remédios

A Altice, que controla a MEO, anunciou a 14 de julho um acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, numa operação avaliada em 440 milhões de euros. Depois de acertos, o grupo espanhol receberia 321 milhões de euros.

A Autoridade da Concorrência avançou para uma investigação aprofundada do negócio, referindo ter “sérias dúvidas”, nomeadamente, quanto à possibilidade de este “criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional, ou numa parte substancial”.

Para avançar com o negócio, a Altice propôs, a 30 de abril, oito remédios, que incluíam a autonomização da área de distribuição de conteúdos, a criação de oferta regulada dos canais da TVI distribuídos em sinal aberto; a garantia da inexistência de canais proprietários na Meo, assim como da disponibilização da plataforma a terceiros.

Propunha, também, garantias de não discriminação no acesso à rede da televisão digital terrestre (TDT) e ao espaço publicitário da Media Capital, a garantia que os serviços “over the top” – por exemplo, de SMS, redes sociais, ou de comunicações – nas suas plataformas não serão limitados e, por último, evitar a troca de informação confidencial entre empresas de diferentes segmentos de negócio.

Os compromissos apresentados foram rejeitados pela AdC, que entende que “não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência no mercado”.

Sobre este anúncio, Mário Vaz disse que “a posição da AdC está em linha com aquilo que era a leitura da Vodafone relativamente aos pretensos remédios da Altice”.

“Estranho seria que uma autoridade da concorrência considerasse aqueles como remédios e foi neste contexto que decidiu”, salientou.

Já na semana anterior, no parlamento, o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou que há um “limite de razoabilidade” no processo de compra da dona da TVI, mas manifestou-se “convicto de que o negócio vai ser concluído”.

Negócio encerrado

Como o Jornal Económico noticiou, a Altice já desistiu de comprar a Media Capital, depois de a Autoridade da Concorrência ter rejeitado os remédios propostos para permitir a conclusão do negócio. Oficialmente, a operadora ainda vai esperar para receber a notificação formal da entidade liderada por Margarida Matos Rosa, mas já anunciou que não está disponível para propor novos compromissos.

Depois de receber a notificação formal sobre a rejeição dos compromissos, a Altice tem 10 dias para apresentar novos remédios. Mantendo-se a indisponibilidade para o fazer, a AdC emitirá a decisão final negativa sobre a operação no prazo de três semanas.

Do lado da Prisa – e depois de a AdC ter anunciado, em fevereiro, ter “sérias dúvidas” sobre a operação, nomeadamente, quanto à possibilidade de este “criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional, ou numa parte substancial” –, trabalhou-se num “plano B” para compensar a possibilidade de a receita da venda da Media Capital não entrar nos cofres da Prisa. É que o negócio estava já assumido no plano de reestruturação acordado com a banca, que prevê a redução do passivo abaixo de 1.000 milhões de euros até ao final do primeiro semestre deste ano, para que a dívida seja refinanciada.