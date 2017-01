É mais barato viajar na TAP a partir de Vigo que do Porto

Viajar em voos de longo curso com a TAP fica mais caro se a partida for do Porto do que se for de Vigo, na Galiza, noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias. A diferença pode variar entre 100 euros nas tarifas mais baixas e 600 euros em classe executiva. A justificação da transportadora aérea lusa prende-se com questões logísticas.

O número de voos diários, a duração da viagem ou preços de mercado são as razões apontadas pela TAP para a diferença de preço. A transportadora refere ainda a intenção de captar os passageiros motivados “exclusivamente pelo preço”, em declarações ao JN. Apesar de a estratégia da TAP se centrar em Lisboa como principal destino de origem para voos intercontinentais, as simulações no site da transportadora não deixam dúvidas.

É, em quase todas as datas, mais barato partir de Espanha do que de Portugal. Aliás, há casos em que compensa comprar bilhetes para dois voos separados: um de Lisboa ou Porto até Vigo e outro de Vigo para o destino final. Fonte oficial da TAP afirmou, no entanto, que “a probabilidade” de portugueses voarem diretamente de Vigo “é muito baixa”.