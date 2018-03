Viver na internet

A frase aparece no (excelente) filme A Rede Social, numa alegada conversa entre Sean Parker, co-fundador da Napster, e Mark Zuckerberg, fundador da Facebook. O filme é uma dramatização de factos que poderão ter ocorrido em 2004, portanto a frase pode ter sido inventada e não é nova, mas a previsão não deixa de ser certeira.

Continuamos a viver em cidades, até cada vez mais, mas basta olhar para o lado para vermos que também habitamos outro mundo paralelo. Agarrados a laptops, tablets e smartphones, comunicamos, partilhamos e compramos em rede mundiais digitais.

Na fase em que a população humana estava dispersa pelo meio rural, os riscos vinham da natureza, como as inundações, as secas e outra intempéries. Nas cidades, os riscos passaram a ser diferentes:_a sobrepopulação, a poluição, o crime.

Na nossa crescente existência digital, o principal risco começa a ser evidente – a segurança, ou melhor, a falta de segurança. O escândalo que envolve a gigante Facebook e a sinistra Cambridge Analytica é um exemplo da vulnerabilidade a que o acesso a redes nos remete.

No entanto, não é só mais um exemplo, é um caso que assusta mais de meio mundo, porque sublinha os riscos que corremos ao oferecer os nossos dados cruciais de vida a entidades que, temos de convir, são pouco supervisionadas.

No ano passado, o ataque global conduzido pelo malware Wannacry abriu os olhos do mundo para os danos que a a ciberpirataria pode provocar. Se nessa altura ficámos com medo dos hackers que podem entrar nos nossos sistemas e paralisar os serviços, o caso Facebook/Cambridge é ainda mais assustador. Admitir que os nossos dados e os dos nossos amigos, que submetemos de forma voluntária, podem ser utilizados por terceiros ou quartos para fins de propaganda política causa verdadeiro pânico.

Proliferam por esta altura milhares de artigos sobre como proteger os nossos perfis digitais. Podem até ajudar, mas a solução não reside aí, até porque se nos protegermos mais numa rede, podemos ser atacados noutra. No lugar de cada Cambridge Analytica que é castigada, surgirá outra para ajudar um Donald Trump ou outro qualquer candidato com ânsia excessiva de chegar ao poder.

Desligar tudo e viver offline tornou-se quase impossível. Trabalhar, consumir ou conversar apenas em modo analógico passou a ser uma opção apenas para eremitas. As empresas, os governos e as instituições públicas insistem em empurrar-nos para a transformação digital, para as redes, para as apps.

Não nos podemos desligar completamente, é certo. Mas a reação global de repúdio aos erros da Facebook, já admitidos pelo próprio Zuckerberg, pode passar um sinal forte. Queremos continuar a fazer parte das redes, mas não podemos ficar quietos a ver os nossos dados a ser usados e abusados por demagogos como Trump.

A_Websummit realizada no ano passado em Lisboa foi palco de algumas discussões interessantes sobre o assunto, com vários líderes a apelarem à responsabilidade na utilização de dados pelas grandes tecnológicas.

A solução reside, sim, numa reflexão alargada sobre o preço estamos dispostos a pagar, ou não, para termos os benefícios de viver em rede digital e depois transmitir isso aos que nos podem proteger.

Todos nós gostamos de um like na nossa página pública, mas até que ponto?