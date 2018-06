Vive perto da fronteira? Poupança nos combustíveis pode chegar a 30 cêntimos por litro

Até 20 cêntimos por litro de gasolina. É quanto pode poupar se abastecer a sua viatura em Espanha. Segundo uma reportagem da “SIC”, em algumas regiões essa poupança pode mesmo chegar aos 30 cêntimos.

Quem é mais afetado por esta variação de preço são as gasolineiras próximas da fronteira. A escalada do aumento dos combustíveis em Portugal foi interrompida esta semana com uma descida de 1,5 cêntimos na gasolina e de um cêntimo no gasóleo. Desde 19 de março, altura em que os preços começaram este ciclo de subidas, a gasolina aumentou 14 cêntimos, enquanto o gasóleo subiu 12 cêntimos nos postos de abastecimento nacionais.

Segundo dados da Comissão Europeia, na semana de 4 de junho, o litro do gasóleo, depois de impostos, custava 1,382 euros em Portugal – o 9.º mais caro entre os 28 países da União Europeia.