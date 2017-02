Vitória de Le Pen não será suficiente para tirar França do euro, dizem analistas

A candidata de extrema-direita às eleições em França até pode ter hipóteses de suceder a François Hollande na presidência, mas terá dificuldades políticas e legislativas se quiser abandonar o euro. Analistas financeiros de seis bancos, consultados pela agência Bloomberg, acreditam que os riscos de sair da moeda única são elevados e que a margem de manobra de Marine Le Pen será limitada.

A presidente da Frente Nacional (FN) até poderá chegar a presidente de França, mas apenas na segunda volta, a 7 de maio, e sem alcançar a maioria absoluta, dizem os analistas. Raphael Brun-Aguerre, do JPMorgan Chase, acredita que é “bastante provável” que Le Pen chegue à segunda volta nas eleições presidenciais, mas que deverá perder com uma margem “decente”, independente do oponente.

Admitindo que Le Pen vai a uma segunda volta e vence, Brun-Aguerre defende que a líder de extrema-direita não conseguirá alcançar a maioria absoluta. Sem maioria, Le Pen terá dificuldades em concretizar a saída do euro que tem referido como uma hipótese ao longo da campanha.

Já Valentin Marinov, do Crédit Agricole, refere que as sondagens indicam a derrota de Marine Le Pen na segunda volta contra Emmanuel Macron ou François Fillon. Apesar dos escândalos recentes que têm abalado as campanhas dos dois opositores, Marinov acredita que um dos dois vai chegar a presidente. É este facto que explica uma “relativa resistência” da taxa de câmbio do euro.

“Muito, muito escassas” são as hipóteses de Le Pen vencer, de acordo com François Cabau, do Barclays. Se na segunda volta Le Pen se defrontar com Benoit Hamon ou Jean-Lux Melenchon, as hipóteses não são assim tão remotas, mas mesmo assim a chance de Le Pen chegar à maioria absoluta é “improvável”. Cabau também lembra que uma revisão constitucional para sair da união monetária será muito complicada sem a maioria absoluta.

Erik Nielsen, do UniCredit, não é tão otimista e considera que existe um “certo risco” de Marine Le Pen vencer. O analista refere as sondagens que colocam a presidente da FN numa posição que lhe permite ir à segunda volta e se a luta for “um contra um, nunca se sabe o que vai acontecer”, diz. Apesar disso, há um “risco muito baixo” de a saída do euro se concretizar.

O analista Joerg Kraemer, do Commerzbank, acredita que a probabilidade de Le Pen chegar a presidente de França é muito baixa, mas se o cenário se concretizar, é “provável” que o país abandone a união monetária, afirma. Nesse caso, “é improvável que o resto da zona euro sobreviva sem o peso político e económico” de França. Kraermer é o analista mais pessimista e acredita que a hipótese, apesar de remota, “provocaria uma fuga de capitais maciça, não apenas a partir de França, mas também para fora de países periféricos como Itália”.

O representante do banco Nomura, Andrew Cates, lembrou que as sondagens que se focam nos países europeus onde vão acontecer eleições em 2017 – França, Alemanha e Holanda, indicam grandes probabilidades de haver um “choque anti-sistema”. No entanto, o analista classifica o cenário de Marine Le Pen na presidência como improvável.