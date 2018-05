Vítor Gaspar: “dívida pública portuguesa continua elevada no contexto das economias avançadas”

O atual director do departamento dos Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), e ex-ministro das Finanças do Governo PSD/CDS deu um contributo, a convite do deputado do PSD, Duarte Pacheco, por escrito, ao grupo de trabalho que faz a avaliação do endividamento público e externo. Contributo esse que foi disponibilizado no site do Parlamento.

Quais são as perspectivas de evolução para a dívida? Na perpetiva de Vítor Gaspar “a dívida pública portuguesa continua elevada no contexto das economias avançadas”.

Vítor Gaspar começa por citar o último Monitor Fiscal (IMF, 2018), que constata que a dívida pública portuguesa estará numa trajectória descendente, caindo de de 125,6% do PIB, em 2017, para 104.7%, em 2023. “Este ritmo de redução de dívida corresponde, aproximadamente, ao ritmo de 1/20 do excesso relativamente a 60%, por ano, prevista nas regras europeias relativas à dívida pública (quando em excesso do limite previsto nas regras orçamentais). Esta tendência decrescente é também consistente com o respeito do objectivo orçamental de médio prazo (correntemente fixado num excedente de 0.25% do PIB). A um tal excedente junta-se o efeito do aumento do PIB nominal”, diz Gaspar.