Vítor Constâncio será diretor da nova Cátedra Cuatrecasas de Estabilidade Financeira

Vítor Constâncio vai ser diretor da nova cátedra Cuatrecasas de Estabilidade Financeira, em Espanha. O antigo vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) irá ainda integrar o corpo docente do Mestrado em Banca e Regulação Financeira e dará aulas como professor associado da Faculdade de Economia da Universidade de Navarra.

Aquando da apresentação da nova cátedra, Vítor Constâncio reforçou a ideia da necessidade de “reforçar a unificação bancária” e defendeu a “criação de um ativo financeiro pan-europeu seguro, (…) um ativo sintético baseado na dívida nacional e com apoio público parcial”.

O ex-vice-presidente do BCE aproveitou a ocasião para sugerir também que a “função de estabilidade fiscal” seja incluída no núcleo da política monetária europeia, abrangendo um fundo de estabilidade “como o que foi proposto pelo Fundo Monetário Internacional”, de acordo com as declarações divulgadas pela firma.