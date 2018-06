Vitor Baía acredita que Ronaldo vai ficar no Real Madrid, critica clube espanhol por não fazer tudo o que pode para reter português

Em entrevista à Marca o antigo jogador do Porto, Vítor Baia, criticou o Real Madrid por não fazer tudo o que está ao seu alcance para manter Cristiano Ronaldo no clube e ainda disse que acredita que o português vai ficar no clube de Madrid.

“É difícil entender que o Real Madrid não esteja a fazer tudo o que pode para para que Ronaldo fique no clube”, foi assim que Vitor Baía abordou a possibilidade do jogador português poder sair do clube de Espanha em declarações à Marca.

Apesar das críticas Vitor Baía acrescentou que acredita que Ronaldo vai ficar no clube de Madrid. À marca também disse que um Portugal – Espanha seria um final antecipada do mundial.