Vistos gold: SEF diz que há 1.300 pedidos de investidores pendentes em fase de instrução

Questionada pela Lusa sobre eventuais atrasos na concessão de vistos, fonte oficial do SEF disse que, “relativamente à Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), registam-se, atualmente, desde o início, cerca de 100 candidaturas” aos vistos ‘gold’ por mês.

Em resposta por escrito, a mesma fonte adiantou que, “assumindo que há pendências no SEF, assinala-se um nível de recuperação extraordinário, uma vez que estarão pendentes, mas em fase de instrução, cerca de 1.300 pedidos de investidores a nível nacional, sendo que muitas destas pendências resultam da falta de documentos essenciais ou da necessidade da sua clarificação ou da sua atualização ou ainda da falta de recolha de dados biométricos”.

No final do ano passado, segundo o SEF, “existiam mais de seis mil processos do regime ARI pendentes”, salientando que “a nível do portal ARI – portal ‘online’ onde são efetuadas as candidaturas ao regime –, em meados de junho “apenas estavam pendentes para validação pelos serviços nove candidaturas”.