Visita do presidente da China aos EUA sob grande expectativa

Quando já só falta um dia para o presidente chinês, Xi Jinping, chegar a território norte-americano para se encontrar com Donald Trump (a 6 e 7 de Abril), as expectativas face ao encontro não param de subir. As duas nações mais poderosas do mundo estão separadas, desde que Trump assumiu funções, por um abismo de diferenças. Entre muitas outras, Trump elegeu a China como uma espécie de inimigo universal que deve ser combatido – mas os analistas esperam que a visita corra suficientemente bem para que o presidente norte-americano consiga apagar a má imagem que lançou durante a campanha para as presidenciais.

Se as coisas correrem mal, os Estados Unidos são os primeiros a perderem: a China, e os investidores chineses, guardam nos seus cofres parte muito substancial da dívida pública norte-americana, o que os transforma em alguém que não deve ser hostilizado. A forma como a visita decorrer dará também fortes indicações, segundo os analistas, sobre se é ou não verdade que Trump quer fechar o país às importações através do aumento das taxas aduaneiras.

Finalmente, a presença de Xi Jinping também servirá para se perceber como vai o presidente Trump ‘equilibrar-se’ entre a China e a Rússia, numa altura em que as relações entre as três partes ditam o que acontece ou deixa de acontecer em muitas geografias do planeta.