Visa investe em solução de pagamento com base na tecnologia blockchain

A Visa está a apostar nas potencialidades da blockchain no futuro do mundo financeiro e não quer passar ao lado do crescente interesse das empresas pela tecnologia, que ficou amplamente conhecida como base para as criptomoedas. Em entrevista ao Jornal Económico, Paula Antunes da Costa, diretora-geral da Visa Portugal, anunciou que a empresa tem um novo projeto em curso.

“Estamos a investir, acreditamos na tecnologia blockchain e, por isso, estamos a fazer parcerias com empresas desta área, que façam sentido para melhorar soluções de pagamento”, afirmou.

Neste momento, a Visa está a trabalhar em parceria com a startup Chain, que fornece soluções corporativas com base em blockchain. “Vai permitir à Visa desenvolver um serviço que se chama B2B Visa Connect, que é precisamente para facilitar as instituições financeiras a transferência de pagamentos entre empresas (portanto, business to business) de elevado montante”, referiu Paula Antunes da Costa.