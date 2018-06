Visa garante que rede voltou a funcionar e pede desculpa pelas perturbações

As interrupções nas transações da rede de sistemas de pagamento Visa que aconteceram ao longo desta sexta-feira já estarão resolvidas, de acordo com a própria empresa. A Visa diz que o problema esteve relacionado com uma falha de hardware e excluiu a hipótese de um ataque hacker.

“Os titulares de cartões Visa podem agora usar os seus cartões Visa pois neste momento já estamos a operar em níveis próximos dos normais”, explicou a empresa, em declarações enviadas ao Jornal Económico. “O problema resultou de uma falha de hardware. Não temos motivos para acreditar que este acontecimento esteja associado a qualquer acesso não autorizado ou ação mal intencionada”.

Ao longo da tarde de sexta-feira, os serviços da empresa de sistemas de pagamento estiveram interrompidos em vários países da Europa. O problema, que não se sabe exatamente com que intensidade afetou Portugal, impediu o processamento de transações.