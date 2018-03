Visa aposta em cartão ‘contactless’ para transportes públicos

Digitalização, tecnologia e fintech são temas do momento. Qual é a tendência nacional?

Penso que o mercado português tem vindo a desenvolver-se bastante nesta área. Temos assistido a uma aceleração da digitalização e da transformação digital. Começa no facto de termos cada vez mais disponível tecnologia disruptiva que permite aos consumidores procurarem soluções de pagamento e financeiras que satisfaçam as suas necessidades de consumo. Já mais recentemente com o contactless, é uma tecnologia que não sendo totalmente nova é algo que está neste momento em muita expansão em Portugal, o que mostra que há uma procura por tudo o que é inovação. Em Espanha, por exemplo, o contactless já é muito comum nos pagamentos diários e, em Portugal, estamos agora a acelerar essa tendência.

Como tem sido a adesão ao contactless em Portugal?