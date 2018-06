Vírus VPNFilter também afeta ‘routers’ da Asus, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL e ZTE

No final do mês de maio, a equipa da divisão de investigação de cibersegurança Cisco Talos fez saber que pelo menos 500 mil routers (para PMEs e consumo) e dispositivos de armazenamento NAS (Network Attached Storage) dos fabricantes TP-Link, Linksys, MikroTik e Netgear tinham sido infectados nos últimos meses com o malware ‘VPNFilter’.

A Cisco Talos anunciou recentemente que descobriu que os dispositivos da Asus, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL e da ZTE também estão a ser alvo do malware 'VPNFilter'. A equipa também descobriu um novo módulo de fase 3 que está a ser utilizado pelo hackers para injetar conteúdos maliciosos no tráfego Web quando este passa por um dispositivo ligado em rede. Em maio, a Cisco explicou que os utilizadores dos dispositivos afetados deveriam repor os seus equipamentos para as definições de fábrica e aplicar as mais recentes actualizações de firmware.