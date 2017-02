Violas sai do BPI e na banca só lhe interessa o Novo Banco

Tiago Violas confirma que o Grupo Violas Ferreira deu ordem de venda da esmagadora maioria das ações do BPI na OPA do CaixaBank, e diz que não tem interesse em investir no sector bancário fora do concurso de venda do Novo Banco, que pretende entrar se a Apollo/Centerbridge forem os vencedores.

Se falharem a entrada no capital do Novo Banco saem da banca, confirmou o gestor ao Jornal Económico.

O VFF (Violas Ferreira Financial) deu ordem de venda de 99,97% das ações que detém e encaixar cerca de 44,3 milhões de euros (ao valor unitário de 1,134 euros).