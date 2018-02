Violação de segredo de justiça motivou 111 inquéritos e cinco acusações em três anos

A violação do segredo de justiça motivou 111 inquéritos, dos quais resultaram cinco acusações entre setembro de 2014 e dezembro de 2017, divulgou esta segunda-feira a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal.

Entre 1 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2017, houve 111 inquéritos para investigação da violação do segredo de justiça, que resultaram em “cinco acusações”, anunciou Joana Marques Vidal, que falava sobre segredo de justiça, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, numa sessão promovida pelo núcleo de estudantes.

Joana Marques Vidal afirmou que, no caso da violação do segredo de justiça, tem uma posição “muito próxima” do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, considerando que “não é um crime que ponha em causa os alicerces do Estado de direito”.