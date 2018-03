Vinhos do Porto: Sogrape declara Ferreira, Sandeman e Offley como Vintage 2016

A Sogrape, a maior empresa de vinho do país, declarou Vintage 2016 vinhos do Porto das marcas Ferreira, Sandeman e Offley, revelou o grupo em comunicado oficial. Luís Sottomayor, o enólogo que assina as três novidades vinícolas, realça a “robustez e estrutura” dos vinhos da colheita de 2016 e antecipa um perfil de Vintage “com níveis de complexidade, cor e estrutura absolutamente excecionais, com taninos presentes, perfeitos para evoluírem na garrafa durante muitos anos”.

“A equipa de enologia da Sogrape no Douro estava já expectante em relação a 2016, um ano que foi climatericamente atípico. O inverno foi seco e ameno, mas as chuvas contínuas que começaram no final do inverno prolongaram-se para a primavera, acompanhadas de períodos de baixas temperaturas”, diz ainda o comunicado.

Estes fatores afetaram a floração e contribuíram para o risco de ocorrência de doenças da vinha, especialmente o míldio. O verão foi ameno, com picos de forte calor e noites frias, o que contribuiu para um final de maturação longo e equilibrado, resultando em vinhos de elevada qualidade.