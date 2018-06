Vinhos de Portugal promovem-se no Rio de Janeiro com 550 rótulos e 79 produtores

79 produtores e 550 rótulos dão a conhecer até domingo o melhor dos vinhos de Portugal na CasaShopping, no Rio de Janeiro.

Na quinta edição, o Vinhos de Portugal conta a presença de conhecidos críticos brasileiros e um número recorde de produtores.

O evento oferece diversas atividades como degustações, provas e harmonizações e um curso de introdução aos Vinhos de Portugal, sendo o ‘Mercado de Vinhos’ uma das maiores atrações desta iniciativa já que permite aos participantes conversar com os produtores e degustar alguns dos 550 rótulos disponíveis.

Dirceu Vianna Júnior reconhecido com o título de Master of Wine em 2008 vai guiar quatro provas especiais no certame que, segundo a imprensa brasileira, tem tido forte afluência.