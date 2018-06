Grupo Vila Galé estuda investimento em novos hotéis no Brasil

O Grupo Vila Galé está a estudar novas oportunidades de investimentos em hotéis de raiz no Brasil, em particular nos estados do Nordeste, confidenciou Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo, em conversas com jornalistas, após a inauguração da última unidade hoteleira, o Hotel Vila Galé Collection Braga, no passado sábado, dia 9 de junho.

“Há três ou quatro estados do Brasil, no Nordeste, que estão atrás de nós com propostas para construirmos novos ‘resorts’. Um dos projetos é no estado do Pernambuco, em Una, a 30 quilómetros de Ilhéus. Estamos a avaliar a proposta. O Governo do Estado prometeu uma série de apoios, mas ainda não concretizou. Já lhes enviámos documentos para assinar, mas ainda não obtivemos resposta. Neste caso, até nos ofereceram terrenos. Gostaríamos de construir aqui o Vila Galé Costa do Cacau, porque esta é conhecida como a Costa do Cacau”, revelou Jorge Rebelo de Almeida.

O empresário hoteleiro adiantou que, “também no norte do Ceará, propuseram-nos dois ou três terrenos para construir ‘resorts’, mas não tinham viabilidade ambiental”.