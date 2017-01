Vieira Monteiro: “Somos contra a nacionalização do Novo Banco”

O presidente do Santander Totta disse peremptoriamente que é “contra a nacionalização do Novo Banco”, um cenário que tem sido defendido pelos partidos de esquerda que suportam o Governo.

Primeiro porque essa solução tem custos elevadíssimos e, por outro, porque passar a haver dois bancos públicos distorce a concorrência, argumenta António Vieira Monteiro.

O CEO do Santander Totta defende que o Novo Banco continue a operar “porque é boa a concorrência no sector”, acrescentado: “não sou contra os fundos serem donos de bancos.”

Explicou que. para a economia nacional, é bom que o Novo Banco não seja partido as bocados e que continue a funcionar.

Sobre o acordo com o Governo da Madeira relativamente aos swaps, o CEO do banco disse que espera chegar a acordo com o Estado Português. O Santander Totta está aberto a negociar todas as soluções para os swaps das empresas de transporte, disse Vieira Monteiro.

Sobre o Banif Bahamas, o banqueiro voltou a dizer que está em liquidação e que vai custar 100 milhões de euros.

(Em atualização)