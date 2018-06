Vieira da Silva: “Será criada uma unidade que reforce a administração do trabalho”

“Este é um acordo em que o Governo se compromete no reforço da Administração do Trabalho, porque sem uma Administração do Trabalho eficaz a legislação torna-se um instrumento frágil e por vezes ineficaz”, disse o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva que anunciou que será criada uma unidade para esse fim.

“Este é um acordo que traz maior estabilidade, menor precariedade e percursos profissionais mais sólidos e mais consistentes”, disse o ministro no discurso da assinatura do Acordo de Concertação Social entre os parceiros sociais, excluindo a CGTP.

O ministro falou das três grandes dimensões do acordo. Sendo que “a primeira destina-se a construir um quadro mais favorável para os percursos profissionais para a generalidade daqueles que trabalham em Portugal”; “o segundo grande objetivo deste acordo é promover a negociação coletiva, e promover o diálogo nas empresas e nos setores e por fim, o ministro ressalvou que o Governo comprometeu-se no reforço da administração do trabalho”.