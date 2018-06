Vieira da Silva reforça ao Parlamento que entrada da Santa Casa no Montepio será simbólica

Numa carta enviada ao Parlamento em resposta à pergunta dos deputados sobre a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital da Caixa Económica Montepio Geral, assinada pelo Chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Tiago Preguiça, o Governo “aponta para a confirmação do empenho da SCML no projecto de desenvolvimento e reforço da economia social, limitado a uma participação realmente simbólica, semelhante na sua extensão à de outras entidades do setor”.

Na carta publicada no site do Parlamento, o ministério de Vieira da Silva diz que “a recente aprovação na Assembleia da República de um conjunto de recomendações ao Governo introduziu alguns dados novos que imposta analisar”. Mas, adianta, “não há qualquer mudança no que se refere à convição firme da importância da existência de uma instituição financeira forte e robusta detida por entidades da Economia Social”.

O ministério avança ainda que “não subsistem dúvidas quanto à relevância da participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa num projecto dessa natureza”.