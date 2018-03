Victor Freitas diz que foi o PS na República a virar a página da austeridade

O líder parlamentar do PS Madeira, Victor Freitas, afirmou esta terça-feira, durante o debate da Conta da Região, que foi o PS na República a virar a página da austeridade. O socialista madeirense acusou ainda o PSD Madeira de ter ter deixado “um rasto interminável de miséria” após a saída do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF).

Victor Freitas afirmou, na Assembleia Regional, que a saída da Madeira do PAEF trouxe “um rasto interminável de miséria” enumerando os estragos provocados a nível do “desemprego, na falência de empresas, nos cortes nos salários, no aumentar dos impostos”, como consequências desse ajustamento.

“Os madeirenses forma prejudicados pelo erros de governação do PSD”, clarificou Victor Freitas.