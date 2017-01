Vice-Presidente dos EUA acusa Rússia de ser a maior ameaça à ordem mundial

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, em Davos, que a Rússia é a maior ameaça à ordem liberal internacional e apelou a uma concertação americana com os Estados europeus para fazer face ao problema.

Biden alertou, no discurso do Fórum Económico Mundial, que a Rússia tentará influenciar as eleições que vão ocorrer na Europa este ano.

“Com muitos países na Europa prestes a realizar eleições neste ano, devemos esperar novas tentativas da Rússia de se intrometer no processo democrático. Isso vai acontecer novamente, garanto. E novamente o propósito é claro: derrubar a ordem liberal internacional”, disse o vice-presidente norte-americano, citado pela Reuters.