Vice-presidente do PSD diz que Governo está obrigado a cumprir compromissos com professores

O vice-presidente do Partido Social Democrata (PSD) Castro Almeida defende que o Governo deve honrar os compromissos assumidos com os professores e cumprir a expectativa criada. Em entrevista ao “Diário de Notícias” e à “TSF”, Castro Almeida acusa o Governo de estar a recuar no que prometeu e defende que “não há décimas do PIB que valham mais do que a honra e a palavra de um Governo”.

“O Governo está a ser vítima da sua própria estratégia. Está a ser vítima de si próprio. E da estratégia facilitista que tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos”, afirma Castro Almeida. “O Governo fez crer ao país e também aos professores, ao país em geral, que tudo está a correr bem. Há folgas no país. E, portanto, há espaço para reivindicações”.

O social-democrata indica que o Governo fez, em novembro, um texto de acordo, que é “manifestamente equívoco”. “Acho que procurou ser equívoco. E é um texto que permite todas as leituras. E a verdade é que convenceu os professores, os professores convenceram-se e o Governo quis convencer os professores, que ia contar todo o tempo de serviço, e portanto, agora chega a hora de fazer contas e chega a hora das dificuldades”, sublinha.