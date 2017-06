Vice-ministra cubana em Lisboa para debater oportunidades de negócio

Entre as várias atividades que a ministra Mayra Alvarez García e a delegação cubana participam destaca-se o o seminário “Oportunidades de negócio e de investimento no setor do turismo em Cuba”, pelas 11 horas, de hoje, dia 5, no auditório do Pavilhão Multiusos.

Nesta apresentação do mercado cubano, organizado pela Fundação AIP, aicep Portugal Global e Turismo de Portugal, com o apoio da Embaixada de Cuba em Portugal serão debatidos temas como as “Oportunidades e prioridades para o fornecimento da indústria do turismo em Cuba”, ou “Como segurar as suas exportações para Cuba?”, seguindo-se de debate e networking entre os participantes.

Integra a delegação cubana, Aglais Lamas Toledo, subdirectora geral da ITH, a maior empresa estatal cubana responsável pelas compras para todo o setor hoteleiro em Cuba.