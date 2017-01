Viana do Castelo vai empregar 250 pessoas até 2021!

Eric Delachambre, diretor-geral da multinacional francesa Steep Plastique, informou que a primeira fase (de quatro) da execução do projeto, que arranca em junho do próximo ano, vai rondar os 10 milhões de euros e, consequentemente, criar 50 vagas.

Após conclusão das quatro fases do projeto, isto no ano 2021, a mesma unidade poderá atingir os 35 mil metros quadrados, empregando até 250 trabalhadores. O investimento na nova fábrica rondará os 50 milhões de euros.

A cerimónia de apresentação do projeto e assinatura do contrato de investimento decorreu hoje, juntamente com a Câmara de Viana do Castelo, e Delachambre anunciou que a fábrica iria ter uma área inicial de sete mil metros quadrados. Esta terá lugar no parque empresarial de Lanheses.