Viaje a custo zero sem pagar os juros do cartão de crédito

Para poder tirar o melhor partido possível de um cartão de crédito, deve ter o que for mais direcionado para si. Por exemplo: se viaja com frequência, faz todo o sentido ter um cartão que permite acumular milhas aéreas consoante as compras efetuadas, o que vai fazer com que, atingido o limite definido pelo banco, consiga comprar passagens aéreas (muitas vezes quase a custo zero).

Em que consiste um cartão de crédito com milhas aéreas?

Os cartões de crédito podem ser de vários tipos: podem dar descontos numa rede de parceiros, ter cashback, reunir pontos que podem ser trocados por bens ou serviços, ter vantagens premium ou acumular milhas aéreas.

Assim, o cartão de crédito com milhas aéreas permite que, ao juntar milhas, consiga obter descontos e vantagens exclusivas, nomeadamente: aquisição de passagens aéreas a um preço mais reduzido, acesso às zonas lounge dos aeroportos ou um check-in e embarque mais rápidos. Descubra então como acumular milhas no cartão de crédito.

Como acumular milhas no cartão de crédito de forma eficaz?

Existem diversas formas de acumular milhas no cartão de crédito. Ao saber como fazê-lo poderá aplicar as opções apresentadas consoante as suas necessidades e, em última instância, conseguirá reunir ainda mais milhas.

É importante frisar que não há necessidade de despender mais dinheiro do que pode ou ter gastos supérfluos só para conseguir acumular mais milhas aéreas no cartão, mas existem estratégias (que explicaremos de seguida) que pode adotar para otimizar a forma como utiliza o seu cartão e para maximizar o uso das milhas.

1. Escolha um cartão de crédito com milhas aéreas

Escolher um cartão de crédito com milhas aéreas é uma mais-valia se quer pagar menos pelos seus voos. Cada instituição financeira possui uma diversidade de cartões de crédito direcionados para cada tipo de cliente: podem ser com ou sem pagamento de anuidade ou ter mais ou menos regalias. Tudo depende das suas necessidades.

Se viaja regularmente (quer em lazer ou por motivos de trabalho), um cartão com milhas aéreas torna-se, de facto, compensatório. Enquanto o utiliza no seu dia-a-dia, vai acumulando milhas que poderá gastar em voos. O ideal é, então, escolher um cartão de crédito que oferece mais milhas por cada euro gasto.

2. Utilize o seu cartão para pagar as contas

Não sabe como acumular milhas no cartão de crédito? É simples: utilize-o mais vezes.

Faça as suas compras mensais no supermercado com o seu cartão de crédito, compre as suas próximas férias com o cartão e outras coisas que precise: desde o pão à máquina da roupa.

Quantas mais compras fizer, mais milhas acumula. Para além disso, se conseguir liquidar as compras que realizou a crédito antes ou até ao término do período sem juros, acaba por ficar a ganhar (pois não paga juros pelas suas compras).

No entanto, atente nas suas despesas para não gastar mais do que as suas capacidades financeiras lhe permitem. Deve fazer uma utilização consciente do seu cartão de crédito, evitando o pagamento de juros e, em última instância, entrar em incumprimento.

Caso não tenha tanta consciência do dinheiro que gasta, pois está a pagar tudo com o cartão de crédito, comece aos poucos a fazer este processo para se habituar a este tipo de pagamento.

Suponhamos que escolhe um cartão de crédito através do qual recebe 1,50 milhas aéreas por cada euro que gasta. Imagine, de seguida, que gostaria de ir visitar Praga, mas considera que as passagens aéreas ainda estão um pouco caras. Para um voo entre Lisboa e Praga seria necessário acumular 20 mil milhas aéreas.

Sendo que, por norma, as milhas aéreas têm uma validade de 3 anos, apenas teria de fazer compras mensais com o seu cartão de crédito de, no mínimo, 370 euros durante 3 anos.

Pensando em despesas mensais de habitação (tais como gás, água, eletricidade, pacote TV Net Voz e alimentação), gastos em transportes (passe mensal ou combustível), custos de saúde e tantas outras despesas que vamos tendo ao longo do mês, estes 370 euros acabam por ser fáceis de atingir.

3. Inscreva-se num programa de acumulação de milhas

Quer saber como acumular milhas no cartão de crédito? Viaje, isto porque existem diversos programas das companhias aéreas que lhe permitem acumular milhas aéreas e que pode trocar por viagens de avião.

Neste tipo de programas, o cliente pode acumular milhas através de diversos parceiros, fazendo compras com o cartão de crédito em hotéis, restaurantes, aluguer de automóveis ou através da compra de viagens de avião.

A TAP, por exemplo, tem diversas parcerias com entidades financeiras para que os clientes utilizem o seu cartão de crédito como forma de acumular milhas aéreas, através do programa de milhas TAP Victoria.

Se souber quais os parceiros disponíveis, poderá começar a fazer as suas compras mensais num determinado supermercado, comprar estadias numa dada cadeia de hotéis ou encher o depósito do seu carro num posto de abastecimento da rede.

Direcionando as suas compras com o cartão para as empresas parceiras do mesmo vai fazer com que mais facilmente adquira milhas aéreas e mais rapidamente terá viagens quase a custo zero.

Para acumular, não basta viajar

Existe a ideia errada de que a melhor forma de arrecadar milhas é através da compra de passagens aéreas. É verdade que os bilhetes de avião, sendo de um valor mais elevado, permitem obter um maior número de milhas, mas isto não significa que apenas consiga juntar este tipo de pontos com viagens.

Poderá reunir milhas de forma simples e fácil. Mas como acumular milhas no cartão de crédito? Em suma, apenas necessita de ter o cartão de crédito indicado para si e que permita acumular milhas, deve conhecer os parceiros desse cartão e o respetivo programa de milhas, bem como deverá efetuar o máximo de compras possível com cartão de crédito nesses mesmos parceiros.

Nunca deve descuidar-se de fazer uma boa gestão das suas finanças pessoais, especialmente porque ao efetuar grande parte das compras com cartão de crédito poderá ter maior dificuldade em controlar as suas despesas.

Acima de tudo, não deve aumentar as suas despesas apenas para obter mais milhas, pois acaba por gastar dinheiro desnecessariamente e esse valor poderá ser utilizado mais tarde nas suas próximas férias.