Viajar de comboio entre Lisboa e o Porto por 5 euros. CP promove descontos

A partir desta terça-feira a CP – Comboios de Portugal lança uma promoção com descontos de 80%, nas viagens de Alfa Pendular (em classe turística) e no Intercidades (em 2ª classe). Em comunicado, a CP refere que esta promoção é válida para todos os destinos, nas viagens entre 5 de abril e 31 de maio.

Ir de Lisboa ao Porto no Intercidades pode custar 5 euros, e no Alfa Pendular 6,50 euros. No entanto se preferir viajar para outras regiões do país, os preços são ainda mais convidativos. Por exemplo, Lisboa – Covilhã por 3,50 euros, para Braga ou Faro desde 4,5 euros, e Guimarães ou Braga, por 5,50 euros.

A campanha anterior foi um sucesso e acabou por contribuir para o acréscimo na procura dos serviços de Longo Curso, tendo-se verificado a venda de mais de 43 mil viagens, no mês de janeiro, quando comparado com o mesmo mês no ano de 2017.