Viagens de Negócios: empresas frisam urgência num novo aeroporto

A necessidade urgente da construção de um novo aeroporto em Lisboa, apontada por 73% dos empresários, bem como o recurso ao alojamento local como uma alternativa válida para viagens de negócios já considerado por 43% das empresas, estão entre as principais conclusões agora reveladas pelo Barómetro das Viagens de Negócio Travelstore American Express. A estas conclusões junta-se ainda o facto de mais de metade (51%) já recorrer às plataformas de transporte urbano individual.

Este estudo, apresentado no decorrer da edição 2018 do SVN-Salão das Viagens de Negócio, tem como principais objetivos analisar as políticas de viagens empresariais em Portugal, conhecer as tendências no mundo de viagens de negócio, e estudar o impacto das novas ferramentas tecnológicas.

A análise a este segmento, aponta ainda que 67% das empresas em Portugal têm um grau de confiança elevado ou muito elevado no futuro da economia nacional(sendo que compara com os 35% revelados no estudo de 2015) e 46% tencionam, este ano, investir mais em viagens de negócio. Particularmente para o próximo ano, o estudo revela que a Europa surge como a principal zona-alvo de investimento.