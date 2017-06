Viagem em executiva pela gastronomia mundial

A classificação oficial “cinco estrelas” enquadra-se no reconhecimento das características do VidaMar Resort Hotel Algarve, o maior hotel da Herdade dos Salgados e o único na frente de mar, com 21 mil metros quadrados de espaço ao ar livre, 260 quartos, três piscinas de água salgada, e um vasto conjunto de serviços.

No que à criação do VidaMar Resort Hotel Algarve diz respeito, tudo começou com o desafio lançado por Carlos Saraiva, em 2012, após a venda da CS Hotels & Golf Resorts (hoje Nau Hotels & Resorts), “motivado pelo desejo de criar uma nova marca e um novo projeto turístico e hoteleiro. E para tal convidou o Brian Eustace e eu para o acompanharmos”, recorda João Cardoso, administrador do empreendimento. O convite foi prontamente aceite e a primeira aplicação da nova marca viria a acontecer no Funchal, seguindo-se esta aposta no Algarve.

Com um investimento de aproximadamente 70 milhões de euros, João Cardoso garante que o projeto assenta num conjunto de premissas fundamentais: “vida (juventude, animação, intensidade); mar (relaxante, exclusivo, singular); diferenciação (instalações e serviços para várias faixas etárias e estilos de vida); internacional e cosmopolita; hospitaleira (foco no aumento da experiência do cliente); e financeiramente eficiente”.